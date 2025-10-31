Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fehler beim Wechsel der Fahrspur - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 14.25 Uhr, kam es bei einem Fahrspurwechsel in der Konstanzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkws und ein Sattelzug beteiligt waren.

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die rechte Fahrspur der Bundesstraße 34 (Konstanzer Straße) von Tiengen kommend in Richtung Waldshut. Ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr zu diesem Zeitpunkt die linke Fahrspur. Wegen der Lichtzeichenanlage, unweit des Grenzüberganges, mussten alle Beteiligten abbremsen. In diesem Moment wollte der 40-jährige Pkw-Fahrer von der rechten auf die Linke Fahrspur wechseln und kollidierte mit der Fahrzeugseite des Sattelzuges. Der Pkw des 40-Jährigen wurde abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Pkw des 27-Jährigen. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

