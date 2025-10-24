LPI-EF: Vermisste 14-Jährige wieder wohlbehalten aufgetaucht

Erfurt (ots) - Gestern Abend stoppten Polizisten einen 50-jährigen Opel-Fahrer in Erfurt. Der Mann war gegen 22:00 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs gewesen, als eine Polizeistreife ihn ins Visier genommen hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis, aber dafür mit knapp einem Promille unterwegs gewesen war. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet. (SO) ...

