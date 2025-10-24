Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisste 14-Jährige wieder wohlbehalten aufgetaucht
Erfurt (ots)
Die seit dem 19.10.2025 vermisste 14-Jährige aus Erfurt ist gestern Abend selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell