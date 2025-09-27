Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Unfallflucht in Achim +++ Aufbruchserie in Achim-Uesen +++ Ladendieb wird festgehalten +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unfallflucht in Achim

Achim. Am frühen Freitagabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Bruchstraße, in Achim. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai in grau. Das Fahrzeug wurde im hinteren linken Bereich erheblich beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Aufbruchserie in Achim-Uesen

Achim-Uesen. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen, kam es im Bereich Achim-Uesen zu bislang sieben Einbrüchen in Pkw. Die unbekannten Täter schlugen hierbei jeweils eine Scheibe der angegangenen Pkw ein und durchsuchten das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel 04202/9960 zu melden.

Ladendieb wird festgehalten Verden. Am Freitagnachmittag wurde ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Ein 29-jähriger Mann betrat eine Drogerie in der Verdener Fußgängerzone und steckte sich diverse hochwertige Parfumflaschen in seine Tragetasche. Dabei wurde er von Mitarbeitern des Marktes beobachtet. Als der Mann angesprochen wurde, flüchtete er aus der Drogerie und wurde von einem Mitarbeiter verfolgt. Der Mitarbeiter machte vor dem Haupteingang lautstark auf sich aufmerksam. Ein männlicher Passant hielt den ihm entgegenkommenden Täter fest. Gemeinsam mit dem Mitarbeiter wurde der Täter bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgesetzt. Der Mann wurde zur Verdener Wache gebracht. Nach der Feststellung der Personalien musste der Mann wieder entlassen werden. Es ist davon auszugehen, dass der Täter nicht alleine gehandelt hatte. Eine zweite männliche Person lief ebenfalls aus der Drogerie in die Fußgängerzone. Dieser hatte zwar kein Diebesgut bei sich, gehört nach Zeugenaussagen aber vermutlich zum gefassten Täter. Hinweise zu dem zweiten weggelaufenen Mann nimmt die Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 entgegen. -------- -------------------------------------------------------------

Landkreis Osterholz

Ritterhude. Am Freitagmorgen kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Bremer Landstraße in Ritterhude. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht, ein gekipptes Fenster aufzuhebeln. Das Objekt wurde nicht betreten und es wurde mutmaßlich kein Diebesgut erlangt. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel 04791/3070 zu melden.

Pkw Aufbruch in Hambergen

Hambergen. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Freitagabend die Fahrerscheibe eines PKW in der Bremer Straße in Hambergen eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Mehrere PKW zerkratzt

Osterholz-Scharmbeck. Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drei Fahrzeuge eines Pflegedienstes in der Winterbergstraße in Osterholz-Scharmbeck zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

Mit über zwei Promille im Verkehr gestoppt Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmittag führte eine Streife der Polizei Osterholz-Scharmbeck eine Verkehrskontrolle eines vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugs (bis 25 km/h) durch. Eine Überprüfung der Fahreignung ergab einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel an Angehörige übergeben. Der 70-jährige Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

