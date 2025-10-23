Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Transporter aufgebrochen
Erfurt (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte einen Transporter in Erfurt auf. Der Fiat war in der Trifftstraße geparkt, als sich die Täter an ihm zu schaffen machten. Sie brachen den Transporter auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von etwa 10.000 Euro. Die Erfurter Polizei sicherte Spuren und eröffnete ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell