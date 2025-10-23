PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelt hält besser

Erfurt (ots)

Doppelt hält besser dachte sich ein 71-jähriger Erfurter bei der Sicherung seines E-Bikes in einer Tiefgarage in der Puschkinstraße - er sollte Recht behalten. Gestern Mittag stellte er fest, dass eines der beiden Fahrradschlösser durch unbekannte Täter durchtrennt wurde. Da die zweite Sicherung den Dieb standhielt, flüchteten diese ohne Beute. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 16:08

    LPI-EF: Führerschein beschlagnahmt

    Erfurt (ots) - Gestern stoppte die Erfurter Polizei einen 87-jährigen Dacia-Fahrer. Der Mann war gegen 16:15 Uhr auf der Kranichfelder Straße unterwegs gewesen. Da er mit seinem Pkw auf der falschen Fahrbahnseite und teilweise auf dem Gehweg fuhr, wählten Zeugen den Polizeinotruf. Polizisten zogen den Falschfahrer aus dem Verkehr. Der Führerschein des 87-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:43

    LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

    Landkreis Sömmerda (ots) - Ein 21-jähriger Opel-Fahrer verursachte heute Nacht im Landkreis Sömmerda betrunken einen Verkehrsunfall. Der Mann war auf der Landstraße zwischen Sömmerda und Schloßvippach unterwegs gewesen, als er gegen 00:40 Uhr in einer Linkskurve von rechts von der Fahrbahn ab kam. In der weiteren Folge kollidierte der Opel mit einem Leitpfosten, beschädigte einen Weidezaun und kam nach circa 150 ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:42

    LPI-EF: Autos in Erfurt beschädigt

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Sonntag bis Mittwoch beschädigten Unbekannte zwei Autos in Erfurt. Die beiden BMW waren auf einem Parkplatz in der Martin-Niemöller-Straße geparkt gewesen. Unbekannte versahen die Autos mit mehreren Lackkratzern. In der Nacht zu Mittwoch wurde ein weiterer Pkw in der Talstraße beschädigt. Auch hier wurden Kratzer verursacht. Die Polizei leitete in allen Fällen Strafverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren