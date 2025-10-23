Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Führerschein beschlagnahmt
Erfurt (ots)
Gestern stoppte die Erfurter Polizei einen 87-jährigen Dacia-Fahrer. Der Mann war gegen 16:15 Uhr auf der Kranichfelder Straße unterwegs gewesen. Da er mit seinem Pkw auf der falschen Fahrbahnseite und teilweise auf dem Gehweg fuhr, wählten Zeugen den Polizeinotruf. Polizisten zogen den Falschfahrer aus dem Verkehr. Der Führerschein des 87-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (SO)
