PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Führerschein beschlagnahmt

Erfurt (ots)

Gestern stoppte die Erfurter Polizei einen 87-jährigen Dacia-Fahrer. Der Mann war gegen 16:15 Uhr auf der Kranichfelder Straße unterwegs gewesen. Da er mit seinem Pkw auf der falschen Fahrbahnseite und teilweise auf dem Gehweg fuhr, wählten Zeugen den Polizeinotruf. Polizisten zogen den Falschfahrer aus dem Verkehr. Der Führerschein des 87-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 14:43

    LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

    Landkreis Sömmerda (ots) - Ein 21-jähriger Opel-Fahrer verursachte heute Nacht im Landkreis Sömmerda betrunken einen Verkehrsunfall. Der Mann war auf der Landstraße zwischen Sömmerda und Schloßvippach unterwegs gewesen, als er gegen 00:40 Uhr in einer Linkskurve von rechts von der Fahrbahn ab kam. In der weiteren Folge kollidierte der Opel mit einem Leitpfosten, beschädigte einen Weidezaun und kam nach circa 150 ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:42

    LPI-EF: Autos in Erfurt beschädigt

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Sonntag bis Mittwoch beschädigten Unbekannte zwei Autos in Erfurt. Die beiden BMW waren auf einem Parkplatz in der Martin-Niemöller-Straße geparkt gewesen. Unbekannte versahen die Autos mit mehreren Lackkratzern. In der Nacht zu Mittwoch wurde ein weiterer Pkw in der Talstraße beschädigt. Auch hier wurden Kratzer verursacht. Die Polizei leitete in allen Fällen Strafverfahren wegen ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:41

    LPI-EF: Ladendiebstahl mit Waffe

    Erfurt (ots) - Gestern Abend wurde ein 41-jähriger Mann in Erfurt bei einem Ladendiebstahl erwischt. Gegen 18:30 Uhr versuchte er, einen Supermarkt in der Magdeburger Allee zu verlassen, ohne seine Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erwischte den Mann und rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der polizeibekannte Dieb neben dem entwendeten Lebensmittel im Wert von circa zwei Euro auch ein Tierabwehrspray griffbereit mit sich führte. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren