Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebstahl mit Waffe

Erfurt (ots)

Gestern Abend wurde ein 41-jähriger Mann in Erfurt bei einem Ladendiebstahl erwischt. Gegen 18:30 Uhr versuchte er, einen Supermarkt in der Magdeburger Allee zu verlassen, ohne seine Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erwischte den Mann und rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der polizeibekannte Dieb neben dem entwendeten Lebensmittel im Wert von circa zwei Euro auch ein Tierabwehrspray griffbereit mit sich führte. Die Beamten leitete gegen den 41-Jährigen ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffe ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Das könnte Sie auch interessieren