PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebstahl

Erfurt (ots)

Dienstagnacht hatten es Diebe in Erfurt auf Dieselkraftstoff abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich kurz vor Mitternacht mit Gewalt Zutritt zu einer Baustelle im Fichtenweg. Hier zapften sie circa 70 Liter Diesel aus einer Baumaschine ab. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 18:02

    LPI-EF: Angriff mit Weihnachtsbaum

    Erfurt (ots) - Dienstagnachmittag wurde auf dem Erfurter Anger ein Lokalpolitiker angegriffen. Eine 51-jährige Frau geriet gegen 16:00 Uhr zunächst in einen Streit mit dem Mann, der einen Infostand betreute. In der weiteren Folge schlug sie ihn mit einem künstlichen Weihnachtsbaum. Der Politiker blieb unverletzt. Hinzugerufene Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung gegen die 51-Jährige ein. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren