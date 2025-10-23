Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebstahl

Erfurt (ots)

Dienstagnacht hatten es Diebe in Erfurt auf Dieselkraftstoff abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich kurz vor Mitternacht mit Gewalt Zutritt zu einer Baustelle im Fichtenweg. Hier zapften sie circa 70 Liter Diesel aus einer Baumaschine ab. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

