Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schnuppertag bei der Erfurter Polizei: Blick hinter die Kulissen und Polizeihunde zum Anfassen - Restplätze vorhanden

Erfurt (ots)

Du interessierst Dich für den Polizeiberuf und willst wissen, wie der Alltag bei der Polizei wirklich aussieht? Dann nutze die Chance und sei am 24.10.2025 von 14:00 bis 16:00 Uhr beim Schnuppertag des Inspektionsdienstes Erfurt Süd dabei!

Dich erwartet ein spannender Einblick in den Polizeiberuf. In einem Vortrag erfährst du alles Wichtige rund um Einstellung, Ausbildung und Karrierechancen bei der Thüringer Polizei. Anschließend erwartet dich ein spannender Rundgang durch unsere Dienststelle. Hier kannst Du einen Blick in die Zellen werfen, dem Funksprecher über die Schulter schauen und sogar in einem echten Streifenwagen Platz nehmen. Außerdem haben wir einen Special Guest dabei: einen echten Polizeihund!

Für den Schnuppertag ist die Teilnehmerzahl begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich. Restplätze sind vorhanden. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Landespolizeiinspektion Erfurt unter https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/schnuppertage. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren