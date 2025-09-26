PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Regionalleitstelle Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Vermisster 9-jähriger Junge.

RLS NORD: Vermisster 9-jähriger Junge.
  • Bild-Infos
  • Download

Husum (ots)

Seit ca. 15:00 Uhr wird der 9-jährige Ksawery Roman K. vermisst.

Er ist ca. 140 cm groß, schlanke Statur und trägt kurze braune Haare. Er ist bekleidet mit einer dunklen Jeans, dunkelblauem Pullover mit grauen Streifen und "Minecraft-Schuhen". Ferner trägt er seine Schulsachen bei sich. Vermutlich hält er sich im Stadtgebiet von Husum auf.

Wer Ksawery gesehen hat, melde sich bitte über die 110 beim Notruf der Polizei. Vielen Dank

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Regionalleitstelle Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Regionalleitstelle Nord
Weitere Meldungen: Regionalleitstelle Nord
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 16:57

    RLS NORD: 74 Jähriger Mann aus Süderfahrenstedt vermisst

    Süderfahrenstedt (ots) - Seit heute Vormittag wird in Süderfahrenstedt der 74-jährige Reinhard D. vermisst. Herr D. benötigt dringend Hilfe. Er ist 178cm groß, hat weiße Haare, einen grauen Vollbart, blaugraue Augen und eine schmächtige Statur. Er ist bekleidet mit einer blauen Fleecejacke, einem grauen T-Shirt, einer blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen. Wer Herrn D. gesehen hat oder Hinweise zu seinem ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 19:49

    RLS NORD: Vermisstes 16-jähriges Mädchen ist wieder zurück

    Husby/Süderbrarup/Flensburg (ots) - Die seit Mittwochmorgen (03.09.25) vermisste 16-jährige Nina Z. aus Husby ist wohlbehalten zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Fahndungsunterstützung und bittet um Löschung des veröffentlichten Fotos. Rückfragen bitte an: Regionalleitstelle Nord Telefon: 0461/99930240 E-Mail: ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 12:02

    RLS NORD: Der vermisste Horst S. wurde angetroffen

    Wyk auf Föhr (ots) - Der vermisste konnte durch einen Hinweis aus der Bevölkerung wohlauf angetroffen werden Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die Hilfe. Es wird darum gebeten, die veröffentlichten Lichtbilder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Rückfragen bitte an: Regionalleitstelle Nord Telefon: 0461/99930240 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren