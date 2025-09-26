Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Vermisster 9-jähriger Junge.

Husum (ots)

Seit ca. 15:00 Uhr wird der 9-jährige Ksawery Roman K. vermisst.

Er ist ca. 140 cm groß, schlanke Statur und trägt kurze braune Haare. Er ist bekleidet mit einer dunklen Jeans, dunkelblauem Pullover mit grauen Streifen und "Minecraft-Schuhen". Ferner trägt er seine Schulsachen bei sich. Vermutlich hält er sich im Stadtgebiet von Husum auf.

Wer Ksawery gesehen hat, melde sich bitte über die 110 beim Notruf der Polizei. Vielen Dank

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell