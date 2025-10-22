Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Pflegeheim

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute morgen brachen Unbekannte in ein Pflegeheim in Gebesee ein. Gegen 00:50 Uhr wählten Pflegekräfte den Polizeinotruf, da zwei Einbrecher in eines der Büros eingebrochen waren. Die Täter konnten noch vor Eintreffen zahlreicher Streifenbesatzungen unerkannt vom Tatort flüchten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Täter stahlen Bargeld und verursachten einen Sachschaden von circa 500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

