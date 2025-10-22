Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

In Wenigensömmern stoppten Polizisten gestern Abend einen deutlich alkoholisierten Radfahrer. Der 32-Jährige war gegen 21:30 Uhr auf der Vorderstraße unterwegs gewesen, als Polizeibeamte seine Fahrt beendeten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,3 Promille. Der polizeibekannte Mann musste die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wird nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (SO)

