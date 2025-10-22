Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer fährt gegen Seniorin

Erfurt (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 50-jähriger Mann gegen 13 :00 Uhr mit seinem Fahrrad das Angerkreuz in Erfurt. Der polizeibekannte Mann fuhr in Schlangenlinien, wodurch es zum Zusammenstoß mit einer unbekannten Frau kam. Kurz darauf touchierte der Radfahrer eine weitere unbekannte Fußgängerin. Alle Beteiligten entfernten sich nach dem Verkehrsunfall vom Unfallort. Polizisten stellten den polizeibekannten Mann noch im Nahbereich fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der 50-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. (SO)

