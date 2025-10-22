PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer fährt gegen Seniorin

Erfurt (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 50-jähriger Mann gegen 13 :00 Uhr mit seinem Fahrrad das Angerkreuz in Erfurt. Der polizeibekannte Mann fuhr in Schlangenlinien, wodurch es zum Zusammenstoß mit einer unbekannten Frau kam. Kurz darauf touchierte der Radfahrer eine weitere unbekannte Fußgängerin. Alle Beteiligten entfernten sich nach dem Verkehrsunfall vom Unfallort. Polizisten stellten den polizeibekannten Mann noch im Nahbereich fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der 50-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 15:13

    LPI-EF: Polizeibekannter Mann zeigt Hitlergruß vor Krankenhaus in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Dienstag zeigte ein 29-Jähriger im Außenbereich des Klinikums Sömmerda mehrfach den Hitlergruß und rief dabei lautstark verfassungsfeindliche Parolen. Der polizeibekannte Mann hatte das Krankenhaus zuvor ohne ärztliche Untersuchung verlassen. Kurz darauf wurde er durch eine Streife an seiner Wohnanschrift festgestellt und ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 15:11

    LPI-EF: "Lost-Place"-Abenteuer endet mit Strafanzeige

    Landkreis Sömmerda (ots) - Drei junge Frauen suchten Montagnachmittag in Buttstädt offenbar den Nervenkitzel und drangen in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Gegen 17:15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie die Frauen das Gebäude betraten und wenig später mit einem Beutel Flaschen wieder verließen. Zwei der Tatverdächtigen im Alter von 19 und 21 Jahren waren dem Zeugen bekannt gewesen. Eine von ihnen konnte später ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren