Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeibekannter Mann zeigt Hitlergruß vor Krankenhaus in Sömmerda

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Dienstag zeigte ein 29-Jähriger im Außenbereich des Klinikums Sömmerda mehrfach den Hitlergruß und rief dabei lautstark verfassungsfeindliche Parolen. Der polizeibekannte Mann hatte das Krankenhaus zuvor ohne ärztliche Untersuchung verlassen. Kurz darauf wurde er durch eine Streife an seiner Wohnanschrift festgestellt und anschließend mit einem Rettungswagen zurück in die Klinik gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. (DS)

