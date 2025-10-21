Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Blumengeschäft am Drosselberg

Erfurt (ots)

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende, in ein Blumengeschäft im Erfurter Südosten einzubrechen. Die Täter hebelten sowohl an der Personal- als auch an der Kundeneingangstür des Geschäfts in der Straße Am Drosselberg. Dabei wurde das Schloss der Kundentür beschädigt. In das Gebäude selbst gelangten die Täter nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell