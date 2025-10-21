PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlener Honda nach Verfolgungsfahrt in Erfurt verunfallt

Erfurt (ots)

Ein gestohlenes Auto beschäftigte Dienstagmorgen zahlreiche Polizeikräfte in Erfurt. Das Fahrzeug, ein schwarzer Honda im Wert von etwa 15.000 Euro, war zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in der Nordhäuser Straße gestohlen worden. Kurz nach 05:00 Uhr fiel der Honda einer Streifenbesatzung in der Clara-Zetkin-Straße auf, da er ohne Beleuchtung und mit dauerhaft eingeschaltetem Blinker unterwegs gewesen war. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer sämtliche Anhaltesignale und flüchtete mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h quer durch die Stadt. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Verfolgung endete schließlich im Stadtteil Wiesenhügel, wo der Fahrer mit dem gestohlenen Honda von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen und ein Werbeschild beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Fährtensuchhundes sowie dem Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte er nicht gestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 15:06

    LPI-EF: Bargeld und Gutscheine aus Wohnung gestohlen

    Erfurt (ots) - Montagnachmittag kam es in Erfurt zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 13:45 Uhr und 15:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter mit Gewalt Zutritt zu einer Wohnung am Nonnenrain. Dabei hebelte er die Wohnungstür auf und verursachte einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Anschließend durchsuchte der Einbrecher mehrere Schränke und entwendete Bargeld sowie Geschenkgutscheine im Gesamtwert von ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 15:05

    LPI-EF: Erfurter bedroht Kinder und Passanten mit Stock und Messer

    Erfurt (ots) - Für Aufregung sorgte gestern ein 35-jähriger Mann im Erfurter Südosten. In den Vormittagsstunden bedrohte der polizeibekannte Erfurter auf einem Spielplatz in der Ernst-Haeckel-Straße eine Kindergartengruppe mit einem Messer und einem Stock. Nachmittags trat er erneut aggressiv auf und bedrohte Passanten an einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle. Der 35-Jährige war dabei deutlich alkoholisiert und ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 15:03

    LPI-EF: Flaschenwurf bei Streit zwischen Ex-Partnern

    Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag kam es in der Stielerstraße in Erfurt zu einer gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung. Gegen 15:30 Uhr traf eine 36-jährige Frau in Begleitung ihrer Schwester ihren ehemaligen Lebensgefährten vor einem Mehrfamilienhaus, um persönliche Gegenstände zu übergeben. Beim Eintreffen der beiden warf der 39-jährige, polizeibekannte Mann plötzlich eine Glasflasche aus dem Gebäude in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren