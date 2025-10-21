Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlener Honda nach Verfolgungsfahrt in Erfurt verunfallt

Erfurt (ots)

Ein gestohlenes Auto beschäftigte Dienstagmorgen zahlreiche Polizeikräfte in Erfurt. Das Fahrzeug, ein schwarzer Honda im Wert von etwa 15.000 Euro, war zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in der Nordhäuser Straße gestohlen worden. Kurz nach 05:00 Uhr fiel der Honda einer Streifenbesatzung in der Clara-Zetkin-Straße auf, da er ohne Beleuchtung und mit dauerhaft eingeschaltetem Blinker unterwegs gewesen war. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer sämtliche Anhaltesignale und flüchtete mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h quer durch die Stadt. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Verfolgung endete schließlich im Stadtteil Wiesenhügel, wo der Fahrer mit dem gestohlenen Honda von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen und ein Werbeschild beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Fährtensuchhundes sowie dem Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte er nicht gestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (DS)

