Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: "Lost-Place"-Abenteuer endet mit Strafanzeige

Landkreis Sömmerda (ots)

Drei junge Frauen suchten Montagnachmittag in Buttstädt offenbar den Nervenkitzel und drangen in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Gegen 17:15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie die Frauen das Gebäude betraten und wenig später mit einem Beutel Flaschen wieder verließen. Zwei der Tatverdächtigen im Alter von 19 und 21 Jahren waren dem Zeugen bekannt gewesen. Eine von ihnen konnte später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden und händigte den Beamten das Diebesgut, einige leere Reagenzgläser im Wert von rund 50 Euro, aus. Die dritte Täterin blieb bislang unbekannt. Als Motiv gaben die jungen Frauen an, sie seien auf "Lost-Place"-Erkundung gewesen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

