PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Sachbeschädigung +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Limburg (ots)

1. Sachbeschädigung,

Bad Camberg, Neue Straße,

Samstag, 16.08.2025, 22:08 Uhr

(rk) Am Samstagabend kam es in Bad Camberg-Würges zu einer Sachbeschädigung an einer Gaststätte. Um 22:08 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein weißer Audi vor einer Gaststätte in der "Neue Straße" anhielt, eine männliche Person ausstieg, und ein Schild an der Gaststätte beschädigte. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Hünstetten-Wallrabenstein davon. Insgesamt entstand ein Schaden von 150,00 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-91400 entgegen.

2. Ohne Führerschein gefahren,

Limburg, Auf der Heide,

Sonntag, 17.08.2025, 01:20 Uhr

(rk) Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Autofahrer in Limburg beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt. Um 01:20 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Limburg ein Mercedes auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit von der B49 Höhe Offheim in Richtung Industriegebiet "Auf der Heide" unterwegs war. Die Streife entschied sich dazu, das Fahrzeug zu kontrollieren. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer aus Hadamar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell