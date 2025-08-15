PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Turnbeutel mit Inhalt geraubt +++ Trickbetrüger macht Beute in Wohnung +++ Betrunken und ohne Versicherung E-Scooter gefahren +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Turnbeutel mit Inhalt geraubt,

Limburg, Römer, Donnerstag, 14.08.2025, 22:00 Uhr

(wie) In Limburg haben am Donnerstagabend zwei Unbekannte einem Mann den Turnbeutel samt Inhalt gewaltsam geraubt. Der 69-Jährige war gegen 22:00 Uhr auf der Fußgängertreppe vom Römer in Richtung Domstraße unterwegs, als er plötzlich von zwei Jugendlichen angegangen wurde. Die Täter attackierten den Mann mit Pfefferspray und entrissen ihm seinen großen silbernen Turnbeutel mit schwarzen Applikationen. Anschließend flohen sie mit Fahrrädern in Richtung Brückengasse. Der 69-Jährige wurde bei der Attacke verletzt, Passanten verständigten die Polizei. Mehrere Streifen fahndeten nach den Tätern, konnten diese aber nicht mehr ausfindig machen. Die Räuber wurden beschrieben als männlich, circa 16 Jahre alt, nordafrikanisches Aussehen. Einer soll schlank, circa 185 cm groß und mit schwarzen lockigen Haaren gewesen sein. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans, einem weißen T-Shirt und einer Brille. Der andere war circa 170 cm groß und hatte eine normale Statur. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Maske mit mehreren leuchtenden Lämpchen. Die Ermittler der Kriminalpolizei erbitten Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

2. Trickbetrüger macht Beute in Wohnung, Limburg, Hubertusstraße, Donnerstag, 14.08.2025, 10:10 Uhr

(wie) Ein Trickbetrüger hat in Limburg am Donnerstagvormittag eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 10:10 Uhr an der Wohnung in der Hubertusstraße und wurde hereingelassen, da er angab, die Heizungen und Wasserhähne überprüfen zu müssen. In der Wohnung lenkte er die Seniorin ab und entwendete geschickt eine Geldbörse mit Inhalt und den abgelegten Ehering. Anschließend verschwand der Täter in unbekannte Richtung. Beschrieben wurde der Dieb als 40 bis 50 Jahre alt, 165 cm groß, südländisch aussehend mit schwarzen Haaren und Bartwuchs. Er soll eine normale Statur gehabt und eine Kopfbedeckung sowie eine dunkele Hose und ein schwarz-hell gemustertes Oberteil getragen haben. Die Polizei Limburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Betrunken und ohne Versicherung E-Scooter gefahren, Weilburg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 14.08.2025, 17:00 Uhr

(wie) Die Weilburger Schutzfrau vor Ort hat am Donnerstagnachmittag einen betrunkenen E-Scooter Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamtin war mit ihrem Dienstfahrrad in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihr ein E-Scooter mit abgelaufener Versicherungsplakette auffiel. Sie stoppte den 34-Jährigen und kontrollierte ihn. Da er stark nach Alkohol roch, brachte eine Streife ein Atemalkoholtestgerät. Der folgende Test ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Daher wurde der Mann fest- und für einer Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Pflichtversicherung verantworten. Der Scooter wurde sichergestellt.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch E-Scooter ein Kraftfahrzeug sind und diese somit auch nur versichert und im verkehrstüchtigen Zustand gefahren werden dürfen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell