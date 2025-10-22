Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Pizzalieferdienst mit anschließendem Diebstahl eines Autos

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte bei einem Pizzalieferdienst im Erfurter Norden ein. Kurz vor 04:00 Uhr beschädigten die Täter die Eingangstür des Restaurants und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie den Fahrzeugschlüssel eines Lieferfahrzeugs und fuhren mit dem Auto in unbekannte Richtung. Etwa eine Stunde später wurde das Fahrzeug, ein VW, auf einem P+R Parkplatz an der Grubenstraße aufgefunden. Die Täter hatten offenbar Driftübungen durchgeführt, waren mit zwei abgestellten Autos kollidiert und flüchteten anschließend. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, auch unter Beteiligung eines Fährtenhundes, konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Polizei ermittelt u. a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (DS)

