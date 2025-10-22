Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht durch die Nacht

Erfurt (ots)

Die Polizei erwischte in der vergangenen Nacht zwei berauschte Autofahrer in Erfurt. Gegen 23:00 Uhr kontrollierten Polizisten einen 23-jährigen Transporter-Fahrer in der Magdeburger Allee. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages erlebte ein 35-jähriger Skoda-Fahrer selbiges. Er war auf der Straße Am Roten Berg unterwegs gewesen, als er einer Streifenbesatzung auffiel. Auch bei ihm zeigte ein Drogenvortest den Konsum von Cannabis an. Beide Männer mussten sich auf einer Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Ihn drohen nun Bußgelder in Höhe von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (SO)

