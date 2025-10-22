PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Ladekabel gestohlen

Erfurt (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden lösten unbekannte Diebe einen Alarm an einer E-Ladestation in Erfurt aus. Um 03:50 Uhr durchtrennten die Diebe das Kabel einer Ladesäule auf einem Supermarktparkplatz im Ernst-Neufert-Weg. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

