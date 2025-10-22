PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff mit Weihnachtsbaum

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag wurde auf dem Erfurter Anger ein Lokalpolitiker angegriffen. Eine 51-jährige Frau geriet gegen 16:00 Uhr zunächst in einen Streit mit dem Mann, der einen Infostand betreute. In der weiteren Folge schlug sie ihn mit einem künstlichen Weihnachtsbaum. Der Politiker blieb unverletzt. Hinzugerufene Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung gegen die 51-Jährige ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

