Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Autos in Erfurt beschädigt
Erfurt (ots)
Im Tatzeitraum von Sonntag bis Mittwoch beschädigten Unbekannte zwei Autos in Erfurt. Die beiden BMW waren auf einem Parkplatz in der Martin-Niemöller-Straße geparkt gewesen. Unbekannte versahen die Autos mit mehreren Lackkratzern. In der Nacht zu Mittwoch wurde ein weiterer Pkw in der Talstraße beschädigt. Auch hier wurden Kratzer verursacht. Die Polizei leitete in allen Fällen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kfz ein. (SO)
