Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer verursachte heute Nacht im Landkreis Sömmerda betrunken einen Verkehrsunfall. Der Mann war auf der Landstraße zwischen Sömmerda und Schloßvippach unterwegs gewesen, als er gegen 00:40 Uhr in einer Linkskurve von rechts von der Fahrbahn ab kam. In der weiteren Folge kollidierte der Opel mit einem Leitpfosten, beschädigte einen Weidezaun und kam nach circa 150 Metern in einem Gebüsch zum Stehen. Polizisten stellten vor Ort fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort musste er sich neben der Versorgung seiner Verletzungen auch noch einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
