PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und ohne Führerschein

Erfurt (ots)

Gestern Abend stoppten Polizisten einen 50-jährigen Opel-Fahrer in Erfurt. Der Mann war gegen 22:00 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs gewesen, als eine Polizeistreife ihn ins Visier genommen hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis, aber dafür mit knapp einem Promille unterwegs gewesen war. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 16:09

    LPI-EF: Transporter aufgebrochen

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte einen Transporter in Erfurt auf. Der Fiat war in der Trifftstraße geparkt, als sich die Täter an ihm zu schaffen machten. Sie brachen den Transporter auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von etwa 10.000 Euro. Die Erfurter Polizei sicherte Spuren und eröffnete ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:09

    LPI-EF: Doppelt hält besser

    Erfurt (ots) - Doppelt hält besser dachte sich ein 71-jähriger Erfurter bei der Sicherung seines E-Bikes in einer Tiefgarage in der Puschkinstraße - er sollte Recht behalten. Gestern Mittag stellte er fest, dass eines der beiden Fahrradschlösser durch unbekannte Täter durchtrennt wurde. Da die zweite Sicherung den Dieb standhielt, flüchteten diese ohne Beute. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:08

    LPI-EF: Führerschein beschlagnahmt

    Erfurt (ots) - Gestern stoppte die Erfurter Polizei einen 87-jährigen Dacia-Fahrer. Der Mann war gegen 16:15 Uhr auf der Kranichfelder Straße unterwegs gewesen. Da er mit seinem Pkw auf der falschen Fahrbahnseite und teilweise auf dem Gehweg fuhr, wählten Zeugen den Polizeinotruf. Polizisten zogen den Falschfahrer aus dem Verkehr. Der Führerschein des 87-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren