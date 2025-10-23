LPI-EF: Betrunken und ohne Führerschein

Erfurt (ots) - Doppelt hält besser dachte sich ein 71-jähriger Erfurter bei der Sicherung seines E-Bikes in einer Tiefgarage in der Puschkinstraße - er sollte Recht behalten. Gestern Mittag stellte er fest, dass eines der beiden Fahrradschlösser durch unbekannte Täter durchtrennt wurde. Da die zweite Sicherung den Dieb standhielt, flüchteten diese ohne Beute. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren ...

