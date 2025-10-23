Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ruhestörung führt zu Polizeieinsatz

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend wurde in einem Wohngebiet im Süden Erfurts aus der Wohnung eines 29-jährigen Deutschen eine Ruhestörung gemeldet. Hierzu kamen zunächst Beamte der Erfurter Polizei zum Einsatz. Da der Störer bereits polizeibekannt war, wurden Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes zur Unterstützung hinzugezogen. Nachdem die Ruhe wiederhergestellt wurde, konnte der polizeiliche Einsatz beendet werden. Parallel konnte in einem angrenzenden Baum eine 3kg schwere Stehlampe festgestellt werden. Aufgrund einer schweren Windwarnung vom Deutschen Wetterdienst kam die Berufsfeuerwehr Erfurt zum Einsatz, um diese zu sichern. Es kam zu keinerlei Straftaten oder Festnahmen. (ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell