POL-FR: Vörstetten - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lkr. Emmendingen - Vörstetten

Am Samstag, 01.11.2025, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, ereignete sich in Vörstetten, Marchstraße, auf dem Parkplatz der Heinz-Ritter-Halle, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte und anschließend flüchtig ging.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer -vermutlich beim Rangieren oder Wenden- einen ordnungsgemäß geparkten Pkw (Ford, Fiesta, Farbe Weiß) welcher dadurch an der Fahrertüre beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000,00 Euro.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum bislang noch flüchtigen Fahrzeugführer abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

