Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Hauptzollamt Hannover: Tag der offenen Tür

Hannover (ots)

Am 28. September 2025 veranstaltet das Hauptzollamt Hannover erstmals einen Tag der offenen Tür.

"Zahlreiche Praktika, Zukunftstags- oder Besuchergruppen-Anfragen haben den Anstoß gegeben, nun einmal für die breite Öffentlichkeit unsere Türen zu öffnen und Interessierten einen Einblick hinter die Kulissen des Zolls zu gewähren", so Doris Schmidt, Leiterin des Hauptzollamts Hannover.

Von der Abgabenerhebung, die unter anderem die Strom- und Energiesteuer erhebt, über die Bundesvollstreckungsstelle Zoll bis hin zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit gibt es an dem Tag allerhand zu sehen. Alle Arbeitsbereiche des Hauptzollamts haben - neben einem Informationsangebot - stets auch Aufgaben zum Mitmachen und Anschauungsmaterial zu den Tätigkeiten der jeweiligen Bereiche organisiert. Darüber hinaus dürfen natürlich auch die Zollhunde sowie ein Einblick in die Röntgentechnik oder die Raumschießanlage nicht fehlen.

Auch die jüngsten Gäste können bei einer Mal- und Bastelstation die Aufgaben des Zolls spielerisch kennenlernen. Die Veranstaltung findet am Hauptstandort des Hauptzollamts in der Hackethalstraße 7, 30179 Hannover in der Zeit von 10-15 Uhr statt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Hannover
Joline Kassner
Telefon: 0511/ 5469 - 1682
E-Mail: presse.hza-hannover@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hannover, übermittelt durch news aktuell

