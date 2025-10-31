Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Breisach -- Starke Rauchentwicklung nach Balkonbrand !

Freiburg (ots)

Ereigniszeit: 31.10.2025, 19:00 Uhr

Zur genannten Zeit gingen bei der Integrierten Leitstelle Notrufe wegen eines Gebäudebrandes ein.

Nach bisherigem Erkenntnisstand brach auf einem erdgeschössigen Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Zu diesem Zeitpunkt waren die Wohnnungsinhaber nicht zuhause.

Durch das Feuer wurden sowohl auf dem Balkon befindliche Gegenstände als auch Fenster und Türen beschädigt. Über die genaue Schadenshöhe kann aber noch keine Aussage getroffen werden.

Bedingt durch die starke Rauchentwicklung wurden 18 Bewohner des Hauses vom Rettungsdienst untersucht. 17 wurden direkt vor Ort wieder entlassen, eine Person wird wegen Verdachts von Rauchgasintox in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht, aber nicht schwer verletzt.

Die Brandursache ist bislang völlig unklar.

Die Polizei Breisach führt die Ermittlungen zur Brandursache.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell