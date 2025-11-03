Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Skoda gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Streifenwagen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 17:45 Uhr geriet ein 35-jähriger Skoda-Fahrer aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen in Bad Bellingen in der Burgunderstraße in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Streifenwagen des Polizeireviers Weil am Rhein. Durch die Kollision wurden beide Autos erheblich beschädigt. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Drei Einsatzkräfte im Streifenwagen wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Eine weitere Person, die ebenfalls im Streifenwagen saß, wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Fahrer des Skodas wurde schwer verletzt, sein Mitfahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Skoda- Fahrer alkoholisiert unterwegs. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über einem Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Neben mehreren Streifenwagen und zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes war auch die Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Burgunder Straße war bis ca. 19:30 Uhr voll gesperrt.

