Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf

Waldshut-Tiengen OT Krenkingen: VW Golf mit sechs Insassen gegen Baum - Fahrer alkoholisiert- mehrere Verletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 03.00 Uhr fuhr ein VW Golf, der mit sechs Personen im Alter von 19 bis 22 Jahren besetzt war, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ühlingen und Krenkingen-Berghaus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 20-jährige Fahrer aus noch nicht abschließend geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum. Alle sechs Insassen wurden zum Teil verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von knapp einem Promille festgestellt. Der Führerschein wurde vor Ort einbehalten. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Totalschadenhöhe von ungefähr 5.000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell