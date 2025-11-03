Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach - Wyhlen: "Rechts vor Links" missachtet - drei Personen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 10:40 Uhr kam es in Grenzach- Wyhlen an der Kreuzung Ritterstraße zur Solvaystraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 65-jähriger VW Golf -Fahrer, der die Solvaystraße befuhr, die Vorfahrt des von rechts aus der Ritterstraße kommenden 47-jährigen Mercedes Fahrers. Dabei wurden die drei Insassen des Mercedes leicht verletzt, und konnten nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle entlassen werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte mindestens 20 000 Euro betragen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort im Einsatz. Ein im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell