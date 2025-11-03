PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach - Wyhlen: "Rechts vor Links" missachtet - drei Personen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 10:40 Uhr kam es in Grenzach- Wyhlen an der Kreuzung Ritterstraße zur Solvaystraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 65-jähriger VW Golf -Fahrer, der die Solvaystraße befuhr, die Vorfahrt des von rechts aus der Ritterstraße kommenden 47-jährigen Mercedes Fahrers. Dabei wurden die drei Insassen des Mercedes leicht verletzt, und konnten nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle entlassen werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte mindestens 20 000 Euro betragen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort im Einsatz. Ein im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 14:17

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Kaitel: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 01.11.2025, gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf dem Auffahrtsast von der B34 aus Tiengen kommend zur L161 in Richtung Industriegebiet Kaitle ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer in einer Rechtskurve nach der Einmündung Von-Opel-Straße in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mazda, wodurch beide ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:16

    POL-FR: Bad Bellingen: Skoda gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Streifenwagen

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 01.11.2025, gegen 17:45 Uhr geriet ein 35-jähriger Skoda-Fahrer aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen in Bad Bellingen in der Burgunderstraße in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Streifenwagen des Polizeireviers Weil am Rhein. Durch die Kollision wurden beide Autos erheblich beschädigt. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren