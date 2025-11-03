PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: BMW im Rebacker angefahren - 2500 Euro Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Ein im Rebacker am Straßenrand geparkter BMW wurde zwischen Samstag, 01.11.2025, 16.10 Uhr und Sonntag, 02.11.2025, 16.00 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der BMW stand auf Höhe der Hausnummer 66 und wurde vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

