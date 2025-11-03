Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Erzingen: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Rechberger Straße in Erzingen. Es wurden nach bisherigen Erkenntnissen verschiedenen technischen Geräten und auch Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Rechberger Straße oder Umgebung gemacht haben. Außerdem werden Anwohner der Rechberger Straße gebeten, ihre Videoaufzeichnungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr Hinweise 07761 934 500 entgegen.

