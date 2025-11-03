PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Verdacht Nötigung im Straßenverkehr durch Einsatzwagen von Rettungsdienst - Polizei sucht roten Pkw sowie entgegenkommendes THW-Fahrzeug

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrzeug war am Samstag, 01.11.2025 gegen 20.40 Uhr ein 27 Jahre alter Mann auf der B317 in Richtung Schopfheim unterwegs. Nach der Abzweigung zur Grienmatt soll ihm ein Einsatzfahrzeug eines Rettungsdienstes sehr knapp aufgefahren sein und ihn anschließend riskant überholt haben. In der Folge soll das Einsatzfahrzeug einem davor fahrenden roten Pkw dicht aufgefahren sein. Als zwei Lkws sowie ein THW Fahrzeug entgegenkamen wurde kurzzeitig das Blaulicht am Rettungsfahrzeug betätigt. Dies soll den Fahrer des roten Pkw veranlasst haben, stark abzubremsen und teilweise auf den Grünstreifen auszuweichen. Über die Sperrfläche soll der Rettungswagen den roten Pkw überholt und seine Fahrt fortgesetzt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht den Fahrzeugführer des roten Pkws sowie des entgegenkommenden THW Fahrzeuges. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

