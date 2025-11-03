PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Degerfelden: Vier Fahrzeuge beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag, 31.10.2025 auf Samstag, 01.11.2025 vier Fahrzeuge in der Grenzacher Straße in Degerfelden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Fahrzeuge wurden vermutlich durch Schlagen oder Treten beschädigt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Grenzacher Straße gemacht haben.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

