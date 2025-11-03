Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Hausfassade vermutlich durch Halloween-Deko-Kerzen beschädigt

Freiburg (ots)

Ein Fassadenbrand wurde der Polizei in der Nacht von Freitag, 31.10.2025 auf Samstag, 01.11.2025 in der Schützenstraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Vor Ort war das Feuer bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Eine vor der Haustüre befindliche Holzkiste war vollständig abgebrannt. Laut Angaben befanden sich zuvor auf und neben der Holzkiste Dekoartikel sowie zwei brennende Kerzen im Glas, welche Brandursächlich gewesen sein dürften. Durch den Brand wurde die Hausfassade erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro. Neben der Polizei war die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.

