Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Unbekannte stellen Ölkanister an Feldweg ab

Freiburg (ots)

Unbekannte haben mehrere Ölkanister im Bereich des Schwammwegs in Emmendingen illegal entsorgt. Der Fund wurde am 02.11.2025 durch einen Passanten gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um mehrere Kanister mit Ölresten, die offenbar achtlos am Wegrand abgestellt wurden. Die weiteren Maßnahmen zur Entsorgung der Kanister wurden eingeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht - etwa Fahrzeuge oder Personen, die in diesem Bereich unterwegs waren- wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641/582-0 in Verbindung zu setzen.

