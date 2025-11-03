Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, in dem kurzen Zeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Haagener Straße zu gelangen. Aus der Wohnung wurde Bargeld entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Das betreffende Mehrfamilienhaus befindet sich in der Haagener Straße unweit der Einmündung zur Wintersbuckstraße und der Einmündung zum Sausenburgweg.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

