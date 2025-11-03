PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und vier Verletzten

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.11.2025, gegen 6:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 314 zwischen Horheim und Wutöschingen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 20- jähriger Fiat-Fahrer aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Dacia. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach links abgewiesen und prallte gegen einen, dem Fiat in Richtung Waldshut folgenden, Smart. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und kamen auf der Fahrspur in Richtung Waldshut zum Stehen. Der Fiat stieß anschließend mit einem, hinter dem Dacia in Richtung Stühlingen fahrenden, Jaguar zusammen. An allen vier Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt mindestens 30.000 Euro entstanden sein. Durch den Unfall wurden alle vier Fahrende verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die vier Autos mussten abgeschleppt werden. Die B314 war für knapp zwei Stunden gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 16:50

    POL-FR: Zweite Folgemeldung zu Rheinfelden - Verdacht Tötungsdelikt

    Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Seit letzter Woche werden die Maßnahmen im Rahmen einer Ermittlungsgruppe fortgeführt. Es wurden bereits zahlreiche Zeugen vernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an der Tatörtlichkeit durch die ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:20

    POL-FR: Schopfheim: Vollbrand eines Einfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 01.11.2025, gegen 10.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Ehner-Fahrnau mitgeteilt. Die beiden lebensälteren Bewohner des Hauses flüchteten auf einen Balkon und konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Brand entwickelte sich zu einem Vollbrand des Hauses. Die Brandbekämpfung dauerte den ganzen Tag sowie in die Nacht hinein an. Ein Übergreifen der Flammen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:17

    POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 31.10.2025, in dem kurzen Zeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Haagener Straße zu gelangen. Aus der Wohnung wurde Bargeld entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren