Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und vier Verletzten

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.11.2025, gegen 6:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 314 zwischen Horheim und Wutöschingen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 20- jähriger Fiat-Fahrer aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Dacia. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach links abgewiesen und prallte gegen einen, dem Fiat in Richtung Waldshut folgenden, Smart. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und kamen auf der Fahrspur in Richtung Waldshut zum Stehen. Der Fiat stieß anschließend mit einem, hinter dem Dacia in Richtung Stühlingen fahrenden, Jaguar zusammen. An allen vier Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt mindestens 30.000 Euro entstanden sein. Durch den Unfall wurden alle vier Fahrende verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die vier Autos mussten abgeschleppt werden. Die B314 war für knapp zwei Stunden gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

