Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Verkehrsunfall auf der Rheiner Landstraße führt zu erheblichen Verkehrsstörungen

Osnabrück (ots)

Gestern (29.10.25) kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, der für erhebliche Verkehrsstörungen auf der Rheiner Landstraße sorgte. Nach ersten Angaben geriet der 20-jährige Fahrer mit seinem Pkw Honda in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er zunächst das Fahrzeug einer 41-Jährigen, bevor er im Anschluss mit einem weiteren Pkw (Suzuki) frontal zusammenstieß. Die 40-jährige Fahrerin musste leicht verletzt in das Marienkrankenhaus gebracht werden. Beim Frontal-Zusammenstoß lösten auch die Airbags aus. Die Fahrbahn musste teilweise für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Fahrzeuge und Trümmerteile wurden durch Abschleppdienste von der Fahrbahn entfernt. Warum der junge Fahrer in den Gegenverkehr geraten war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

