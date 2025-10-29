PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Verkehrsunfall auf der Martinistraße mit glimpflichen Ausgang

Osnabrück (ots)

Gestern (28.10.25) kam es gegen 14 Uhr auf der Martinstraße zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. In Höhe der Arndtstraße verlor der 56-jährige Fahrer aus gesundheitlichen Gründen das Bewusstsein. Die 15-jährige Beifahrerin und Tochter des Fahrers griff beherzt ein und versuchte das Fahrzeug zum Stoppen zu bringen. Auf Höhe der Herderstraße kollidierte der VW ID 7 mit einer Ampel, die völlig zerstört wurde. Kurze Zeit später kam der Pkw auf dem Gehweg zum Stehen - sämtliche Airbags lösten aus. Der bewusstlose Fahrer wurde umgehend in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht - und ist zwischenzeitlich wieder bei Bewusstsein. Die Tochter kam nach ersten Angaben mit dem Schrecken davon, wurde aber vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die vor Ort aufnehmenden Polizeibeamtinnen und -beamte waren sich einig, dass durch das beherzte Eingreifen der Tochter Schlimmeres verhindert werden konnte. Vor Ort waren neben dem Verkehrsunfalldienst und Rettungsdienst auch die Stadtwerke und die Feuerwehr Osnabrück. Die Martinistraße musste zwischenzeitlich für die Bergungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

