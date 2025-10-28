Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht auf dem Bahnhofsparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz südlich des Bahnhofs kam es am Freitagmorgen (gg. 6 Uhr) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Auto die rechte Fahrzeugseite eines dort abgestellten weißen VW Polo. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden ist erheblich. Aufgrund der Schadenslage ist davon auszugehen, dass der Zusammenstoß mit einem lauten Geräusch verbunden war und von Personen im Umfeld des Bahnhofs bemerkt worden sein könnte. Der Parkplatz, auf dem sich der Unfall ereignete, befindet sich linksseitig des Bahnhofsgebäudes, angrenzend an einen Fahrradstand mit direktem Zugang zum Bahnsteig. Die Polizei Bramsche hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder seinem Auto geben können, sich unter 05461/915300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell