POL-OS: Osnabrück/Georgsmarienhütte/Bohmte/Melle: Mehrere Sachbeschädigungen und ein Einbruch auf Schulgeländen während der Herbstferien

Osnabrück (ots)

Während der Herbstferien kam es in mehreren Städten des Landkreises und in der Stadt Osnabrück zu Sachbeschädigungen und einem Einbruch auf Schulgeländen. Unbekannte hinterließen Farbschmierereien, verfassungswidrige Symbole und verursachten Sachschäden. In einem Fall wurde ein Laptop entwendet. Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Aufzählung der Sachverhalte:

Zwischen Donnerstag (09.10) und Freitag (10.10) beschmierten bislang Unbekannte das Banner einer Grundschule in Osnabrück-Eversburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden mit einem schwarzen und blauen Markierungsstift unter anderem ein Hakenkreuz und weitere Schriftzüge aufgetragen. Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Osnabrück hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen Freitag (10.10) und Montag (13.10) besprühten Unbekannte die Wände, Fenster und Spielflächen einer Schule in der Graf-Staufenberg-Straße in Georgsmarienhütte sowie eines angrenzenden Kindergartens mit verschiedenen Graffiti. Dabei brachten sie unter anderem Hakenkreuze und beleidigende Schriftzüge an.

Im selben Zeitraum wurde der Eingangsbereich einer Schule an der Ernst-Sievers-Straße in Osnabrück mit Farbe besprüht. Zudem wurden zwei in der Nähe geparkte Fahrzeuge mit Farbe versehen. Wenig später, zwischen Donnerstag (16.10) und Freitag (17.10) besprühten Unbekannte erneut den Eingangsbereich der Schule an der Ernst-Sievers-Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zwischen Donnerstag (09.10) und Dienstag (14.10) kam es auf dem Gelände der Oberschule in Bohmte zu mehreren Beschädigungen. Unbekannte zerstörten zwei Scheiben einer Eingangstür und brachten auf dem Pflaster unter einem Vordach ein Hakenkreuz-Symbol an. Auf einer angrenzenden Rasenfläche wurde zudem eine Brandstelle festgestellt.

Zwischen Freitag (17.10) und Montag (20.10) drangen bislang unbekannte Täter nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe in das Kellergeschoss einer Schule in Melle-Buer ein. Im Gebäude wurde ein Laptop entwendet. Zudem traten die Täter eine Klassenraumtür auf und durchsuchten weitere Räumlichkeiten, bevor sie über ein Fenster flüchteten.

Die Polizei hat in allen Fällen Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Sachbeschädigung, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und besonders schweren Falls des Diebstahls.

