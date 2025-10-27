Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

OT Kalkriese: Zwei Wohnungseinbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in zwei Doppelhaushälften in der Straße Barenaue in Bramsche eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter gewaltsam in beide Haushälften und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck und weitere Wertgegenstände und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden steht bislang nicht genau fest.

Die Polizei Bramsche hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Barenaue beobachtet haben, sich unter Telefon 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell