Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte werfen Feuerwerkskörper in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, kam es im Gustav-Beckmann-Weg zu einem gefährlichen Vorfall in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter warfen einen Feuerwerkskörper (Knallkörper) durch ein gekipptes Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung.

Der Knallkörper detonierte in der Küche, in der sich zum Zeitpunkt der Explosion niemand aufhielt. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden an der Tapete und an einer Küchenfront.

Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gustav-Beckmann-Weges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

