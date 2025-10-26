Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Verkehrsunfallflucht nach Driftmanöver - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:10 Uhr, kam es an der Schulallee in Höhe des Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Bad Essen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Ford auf dem Parkplatz Driftmanöver ausführte. Anschließend verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte an der Schulallee frontal mit einem am Straßenrand befindlichen Baum.

Unmittelbar nach dem Aufprall verließen vier junge Männer den Pkw und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Ein Zeuge berichtete, dass einer der Männer offenbar im Gesicht verletzt war.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung im Nahbereich ein, an der mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren.

Im Rahmen erster Ermittlungen konnte vermutlich einer der flüchtigen Männer identifiziert werden - hierbei handelt es sich mutmaßlich um den Verletzten. Der junge Mann wurde durch den Rettungsdienst untersucht, eine weitergehende ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten sowie zum genauen Unfallhergang dauern an. Der verunfallte Ford wurde beschlagnahmt.

Hinweise nimmt die Polizei Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.

