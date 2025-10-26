Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in Mehrparteienhaus - Polizei ermittelt zur Brandursache

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus an der Piesberger Straße zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses ein Feuer aus.

Bewohner des Untergeschosses nahmen einen Brandgeruch wahr und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert wurde.

Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Es entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand - die Bewohner blieben unverletzt.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell