Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Ladendiebstahl - Flucht mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es in Fürstenau gegen 18 Uhr in der Parkstraße zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft. Zwei Täter entwendeten mehrere Kleidungsstücke von Aufstellern und flüchteten zunächst mit E-Scootern. Im Nahbereich konnten die Täter samt entwendeter Ware von Polizeibeamten entdeckt werden, woraufhin beide fußläufig die Flucht ergriffen. Einer der Täter, ein 28-jähriger Mann, konnte festgenommen werden. Dabei ging er auf die Polizeibeamten los und setzte Pfefferspray gegen sie ein. Eine Polizeibeamtin wurde durch den Kontakt mit dem Pfefferspray leicht verletzt. Zudem stand der Täter unter Alkoholeinfluss und war zum Zeitpunkt der Flucht alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs.

Die entwendeten Waren sowie der E-Scooter wurden sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde beim festgenommenen Täter angeordnet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem zweiten Täter nimmt die Polizei Fürstenau unter der Telefonnummer 05901-961480 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell